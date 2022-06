Il ministro della Salute Speranza è positivo al Coronavirus. Oggi il Cdm sulle mascherine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Speranza si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma Oggi alle 12. Il Cdm deve esaminare due decreti. Il primo riguarda il calendario fiscale, con nuove scadenze aggiornate. L’altro conterrà invece misure sui trasporti, con la proroga per le mascherine fino al 30 settembre. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Unomattina, ha spiegato che «il virus circola ancora. L’obiettivo ‘contagio zero’ è irraggiungibile, noi puntiamo a una convivenza col virus il che significa tornare alla normalità con le nostre attività e anche fare in modo che gli ospedali possano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) IlRobertosi trova in isolamento dopo essere risultatoalsi collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programmaalle 12. Il Cdm deve esaminare due decreti. Il primo riguarda il calendario fiscale, con nuove scadenze aggiornate. L’altro conterrà invece misure sui trasporti, con la proroga per lefino al 30 settembre. Il sottosegretario allaAndrea Costa, ospite di Unomattina, ha spiegato che «il virus circola ancora. L’obiettivo ‘contagio zero’ è irraggiungibile, noi puntiamo a una convivenza col virus il che significa tornare alla normalità con le nostre attività e anche fare in modo che gli ospedali possano ...

