Il gol promozione e la parabola discendente: il congedo di Foggia a “Pattolino” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due settimane, poi il divorzio sarà ufficiale a tutti gli effetti. Il Benevento e Marco Sau si separano, un matrimonio durato tre anni, condito da una promozione in serie A e da un’amara retrocessione. Una storia iniziata l’estate del 2019, quando prendeva vita il primo Benevento targato Filippo Inzaghi, in grado poi di dominare il campionato cadetto, centrando la seconda promozione nella storia della Strega. Trentuno presenze e tredici reti, un bottino che nella carriera di “Pattolino” mancava dai tempi della Juve Stabia. La miglior stagione del sardo all’ombra della Dormiente, con la soddisfazione di aver realizzato il gol promozione proprio contro le vespe. L’inizio, però, anche della parabola discendente: 24 apparizioni in serie A, appena otto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due settimane, poi il divorzio sarà ufficiale a tutti gli effetti. Il Benevento e Marco Sau si separano, un matrimonio durato tre anni, condito da unain serie A e da un’amara retrocessione. Una storia iniziata l’estate del 2019, quando prendeva vita il primo Benevento targato Filippo Inzaghi, in grado poi di dominare il campionato cadetto, centrando la secondanella storia della Strega. Trentuno presenze e tredici reti, un bottino che nella carriera di “” mancava dai tempi della Juve Stabia. La miglior stagione del sardo all’ombra della Dormiente, con la soddisfazione di aver realizzato il golproprio contro le vespe. L’inizio, però, anche della: 24 apparizioni in serie A, appena otto ...

Pubblicità

Raffo1983Napoli : RT @chetorneo: Coi suoi gol è stato decisivo alla promozione del @palermocalcioit in @serieB123. Ecco a voi, tifosi palermitani, lo sfondo… - Open_gol : Scoppia la polemica sui social per le frasi shock dell'allenatore del Palermo, intervistato dopo la promozione in s… - BocaRetwitt : RT @chetorneo: Coi suoi gol è stato decisivo alla promozione del @palermocalcioit in @serieB123. Ecco a voi, tifosi palermitani, lo sfondo… - PulcinoRossoner : RT @robtor83: Campionato clamoroso, soltanto 9 gol subìti. Nessuno in Europa meglio della squadra di Javorcic e, soprattutto, la storica pr… - TorneosEAFCplay : RT @chetorneo: Coi suoi gol è stato decisivo alla promozione del @palermocalcioit in @serieB123. Ecco a voi, tifosi palermitani, lo sfondo… -

Probabili formazioni Recanatese Giugliano/ Quote, solo conferme (finale Serie D) Le due squadre sono arrivate a questo appuntamento naturalmente con la promozione in Serie C ... Sulla trequarti abbiamo gli uomini migliori: Sbaffo, visto anche in Serie B, ha segnato il gol decisivo a ... L'Inghilterra crolla in casa: l'Ungheria vince 4 - 0 ... ha ribaltato la situazione con un destro in diagonale al 29' (gol convalidato solo dal Var dopo ... Ayhan e Calhanoglu lanciano la Turchia verso la Lega B In Lega C è ormai a un passo dalla promozione ... Tuttocampo Calcio: Magi Galluzzi, il Difensore col vizio del gol: resta alla Vigor Senigallia 1' di lettura Senigallia 14/06/2022 - Promozione, Eccellenza e adesso Serie D: ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è che Enrico Magi Galluzzi e la Vigor Senigallia si amano e proseguon ... Le due squadre sono arrivate a questo appuntamento naturalmente con lain Serie C ... Sulla trequarti abbiamo gli uomini migliori: Sbaffo, visto anche in Serie B, ha segnato ildecisivo a ...... ha ribaltato la situazione con un destro in diagonale al 29' (convalidato solo dal Var dopo ... Ayhan e Calhanoglu lanciano la Turchia verso la Lega B In Lega C è ormai a un passo dalla... MONTE PORZIO. Tardivo: "Segnare il gol promozione è indescrivibile!" 1' di lettura Senigallia 14/06/2022 - Promozione, Eccellenza e adesso Serie D: ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è che Enrico Magi Galluzzi e la Vigor Senigallia si amano e proseguon ...