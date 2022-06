Il Genoa si rifà il look: svelato il nuovo logo (Di mercoledì 15 giugno 2022) nuovo look per il Genoa. La società rossoblu ha svelato il proprio nuovo logo sociale. Il club ha lanciato piccoli indizi durante l’intera giornata di ieri, con immagini condivise sulle pagine social, compreso lo slogan “Dall’inizio, per sempre”, poi a mezzanotte è stato svelato il nuovo stemma. Non una rivoluzione, bensì una rivisitazione del Grifone. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022)per il. La società rossoblu hail propriosociale. Il club ha lanciato piccoli indizi durante l’intera giornata di ieri, con immagini condivise sulle pagine social, compreso lo slogan “Dall’inizio, per sempre”, poi a mezzanotte è statoilstemma. Non una rivoluzione, bensì una rivisitazione del Grifone. L'articolo

