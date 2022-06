Il diritto all’aborto è tutt’altro che acquisito. E nonostante esista una legge, la 194, che disciplini l’interruzione di gravidanza, la questione è tutt’altro che risolta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il diritto all’aborto è tutt’altro che acquisito. E a nulla sembrano servire i moniti da ogni parte. Compresi quelli del Parlamento Europeo che, solo qualche giorno fa, ha condannato proprio «il deterioramento dei diritti e della salute sessuale e riproduttiva delle donne nel mondo». Ma non solo: ha chiesto «un accesso sicuro all’aborto» ed esortato il personale medico a «non negare alle donne l’assistenza all’aborto per motivi religiosi o di coscienza, poiché ciò mette a repentaglio la vita della paziente». ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilche. E a nulla sembrano servire i moniti da ogni parte. Compresi quelli del Parlamento Europeo che, solo qualche giorno fa, ha condannato proprio «il deterioramento dei diritti e della salute sessuale e riproduttiva delle donne nel mondo». Ma non solo: ha chiesto «un accesso sicuro» ed esortato il personale medico a «non negare alle donne l’assistenzaper motivi religiosi o di coscienza, poiché ciò mette a repentaglio la vita della paziente». ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: I commenti di oggi: Perché il diritto all'aborto c'entra anche con il Pil [di Daniela Hamaui] #15giugno - DaniaFalzolgher : @AndreaMarano11 Buona giornata Andrea e a tutti voi compagne/i #resistiAmo SÌ allo #iusSoli #DdlZan #cannabis… - repubblica : I commenti di oggi: Perché il diritto all'aborto c'entra anche con il Pil [di Daniela Hamaui] #15giugno - Vinicio99476806 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia No agli immigrati, no ai musulmani, no al diritto all'aborto, no alla famiglia che… - decesare1955 : @fanpage Fuori gli obiettori dalle strutture pubbliche che devono garantire il diritto all'aborto. Chi obietta eserciti privatamente. -