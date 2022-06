"Il Chelsea ha messo nel mirino Strakosha" (Di mercoledì 15 giugno 2022) LONDRA - Thomas Strakosha ha chiuso la sua esperienza alla Lazio. Contratto non rinnovato, a 27 anni il futuro è lontano da Formello dopo i dieci anni passati in biancoceleste. Secondo il Daily Mail, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) LONDRA - Thomasha chiuso la sua esperienza alla Lazio. Contratto non rinnovato, a 27 anni il futuro è lontano da Formello dopo i dieci anni passati in biancoceleste. Secondo il Daily Mail, ...

Pubblicità

Torocuchu90 : Cmq lukaku al chelsea aveva iniziato ad un livello di prestazioni ( viste con i miei occhi) simil inter poi ha avut… - TuttoMercatoITA : Il #Chelsea ha messo gli occhi su #Dumfries del’#Inter, il Club nerazzurro lo valuta 40 MLN, i Blues invece 25 - guglielmo75 : @90ordnasselA @guardian Ma dopo che Lukaku ha messo in piedi tutta questa storia per andarsene ci credo che non é nei piani del Chelsea - GianfrancoRoto5 : Su #Lukaku: - Se si conclude nei modi in cui si dice, piccolo capolavoro; - In A, per qualche anno, può fare la d… - orl_salvo : @AmalaTV_ Non è amore incondizionato probabilmente ma cercare di tornare sui propri passi mettendo da parte lo stes… -