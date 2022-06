Il Chelsea cerca di battere il Newcastle a 22,5 milioni di sterline, la stella della Juve mentre i Blues offrono uno shock straight swap (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Chelsea sta cercando di battere il Newcastle per l’acquisto del difensore centrale della Juventus Merih Demiral questa estate. Demiral ha impressionato la scorsa stagione in prestito all’Atalanta, giocando 42 partite in tutte le competizioni con la squadra di Serie A, anche se non ha scelto l’opzione per rendere l’accordo definitivo. LEGGI DI PIÙ: Metà dei primi 10 marcatori europei under 23 rimangono a disposizione quest’estate I rapporti suggeriscono che è improbabile che la Juventus voglia che Demiral torni la prossima ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, ilstando diilper l’acquisto del difensore centralentus Merih Demiral questa estate. Demiral ha impressionato la scorsa stagione in prestito all’Atalanta, giocando 42 partite in tutte le competizioni con la squadra di Serie A, anche se non ha scelto l’opzione per rendere l’accordo definitivo. LEGGI DI PIÙ: Metà dei primi 10 marcatori europei under 23 rimangono a disposizione quest’estate I rapporti suggeriscono che è improbabile che lantus voglia che Demiral torni la prossima ...

FBiasin : Ieri <Per “concedere” #Lukaku all’#Inter il #Chelsea punta a uno scambio con uno tra #Bastoni, #Skriniar o #Lautaro… - Renzoo1384 : RT @Antimosj7: @90ordnasselA Vabbè, anche meno retorica. Alla fine ha voluto inseguire il 'sogno Chelsea' riempiendosi di soldi. È andata m… - JumpedGoldoni : @taraabtismo @caleee12 @amoflorenzi Per me il ruolo del Chelsea è quello di una squadra che aveva il portafogli che… - DanyInter1 : RT @Antimosj7: @90ordnasselA Vabbè, anche meno retorica. Alla fine ha voluto inseguire il 'sogno Chelsea' riempiendosi di soldi. È andata m… - Antimosj7 : @90ordnasselA Vabbè, anche meno retorica. Alla fine ha voluto inseguire il 'sogno Chelsea' riempiendosi di soldi. È… -