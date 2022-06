Il caro benzina rilancia le autostrade del mare | 170 aziende riportano la produzione in Italia

Pubblicità

E' una spesa essenziale per tutte le famiglie con figli piccoli , e che può diventare molto pesante in tempi come questi, tra inflazione,bollette eormai oltre i 2 euro al litro. Per ...... in genere strutture ricettive aumentate e non di poco, per non parlare dellae il diesel , ... Il- carburante pesa particolarmente sui costi dei voli a lungo raggio, con un effetto sul ...Caro Carlino, ci risiamo. Poche settimane dopo l’intervento del Governo per calmierare i prezzi, la benzina è già salita di nuovo oltre i due euro al litro. Non solo in autostrada, non solo al servito ...Il governo Draghi sta mettendo a punto il decreto luglio con nuovi aiuti per le famiglie italiane: verso conferma per bollette e benzina meno care, in arrivo anche un taglio del cuneo fiscale.