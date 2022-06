Il carcere non ferma il clan Ciarelli. A Latina i boss gestiscono estorsioni e violenze da dietro le sbarre (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Sembra incredibile ma dal carcere si continuava con le richieste estorsive nei confronti di imprenditori, commercianti, semplici cittadini, utilizzando vari social network: è quanto ricostruito dalla Dda di Roma che delegando le indagini alla Polizia di Stato di Latina ha disposto l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di indagati ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina riguardano le attività illecite svolte dai componenti della famiglia Ciarelli che nel 2010, durante gli anni della cosiddetta Guerra Criminale Pontina, si sarebbe resa protagonista, insieme alla famiglia Di Silvio, di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Sembra incredibile ma dalsi continuava con le richieste estorsive nei confronti di imprenditori, commercianti, semplici cittadini, utilizzando vari social network: è quanto ricostruito dalla Dda di Roma che delegando le indagini alla Polizia di Stato diha disposto l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di indagati ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile diriguardano le attività illecite svolte dai componenti della famigliache nel 2010, durante gli anni della cosiddetta Guerra Criminale Pontina, si sarebbe resa protagonista, insieme alla famiglia Di Silvio, di ...

