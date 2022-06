Il Barcellona snobba Koulibaly? Non è lui il primo nome per la difesa blaugrana | la notizia dalla Spagna

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Quale sarà il futuro di Kalidou? Se lo chiedono in molti a Napoli, mossipaura di perdere il pupillo centrale della. E non solo, perché, oltre che in campo è un vero e proprio leader anche nello spogliatoio. Un punto di riferimento per tutti i giocatori che vestono la maglia azzurra insieme a lui. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Si sarebbe creata, però, una barriera divisoria trae la società al termine di questa stagione per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. La scadenza nel 2023 è un campanello d’allarme, ma l’accordo per il prolungamento allo stato attuale è molto distante. La questione principale è la nuova politica instaurata dal patron Aurelio De Laurentiis, che ha incentrato tutto sulla riduzione del monte ingaggi. Ilsegue ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, il Barcellona “snobba” Di Maria: duello con Berardi #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA ht… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, il Barcellona “snobba” Di Maria: duello con Berardi #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -

Spazio Napoli

Sono 7 decimi a giro, a. Si sono avvicinati ma in una pista da 1:15, 1:20 sono sempre 7 decimi e mezzo. Sono migliorati e in circostanze come quelle di oggi toglieranno punti. Bene che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DELLA GARA DI DOMANI LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI FUNZIONANO: SEGNALI CONFORTANTI DAL ... Il Barcellona snobba Koulibaly La notizia dalla Spagna "De Laurentiis non ha mai parlato coi suoi collaboratori di questo Cucurella", twittava il Napoli nel 2020. Oggi il l'ex Barça è al top in Premier- ...Barcellona-Di Maria si complica, la pista per l'argentino non sembrerebbe tramontata per il calciomercato della Juventus, ma occhio a Berardi ...