Il 25 giugno ci sarà un nuovo sciopero dei lavoratori di Ryanair (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sabato 25 giugno ci sarà un nuovo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair in Italia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti, per gli stessi motivi per cui avevano indetto quello Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sabato 25ciundi piloti e assistenti di volo della compagnia aereain Italia. Loè stato indetto dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti, per gli stessi motivi per cui avevano indetto quello

Pubblicità

Adnkronos : #Greenpass, arriva l'accordo #Ue: sarà prorogato fino a giugno 2023 come strumento utile contro il #Covid. - DisneyPlusIT : Prossima fermata: Spider-Verse. ?? #SpiderMan: Un Nuovo Universo sarà disponibile dal 17 giugno su #DisneyPlus. - fanpage : A partire dal 30 giugno chi rifiuterà un pagamento elettronico sarà multato. Tutte le novità per i commercianti - Isabella_tos : RT @angelinascanu: Domattina giovedì 16 giugno alle 8.30 su @radioleopoldait @meb sarà ospite di Filo Diretto con @bobogiac - Giammapass : RT @IDMO_it: ??Global Information War: An International Forum ??30 giugno 2022, 9:00 - 13:00 @UniLUISS ???? Sarà presente anche @chr_masset… -