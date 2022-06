Ikea vende tutti gli stabilimenti in Russia: “Con la riduzione della forza lavoro molti lavoratori saranno colpiti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo scorso marzo, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, Ikea aveva annunciato una pausa delle sue operazioni in Russia e BieloRussia. A tre mesi e mezzo dall’invasione russa, il colosso dell’arredamento scandinavo ha deciso di “entrare in una nuova fase per ridimensionare ulteriormente il suo business“. In altre parole, venderà tutti e quattro gli stabilimenti dislocati nel Paese governato da Vladimir Putin. Sono passati 112 giorni dall’inizio del conflitto e – si legge nel comunicato di Ikea – “le circostanze non sono migliorate e la guerra devastante continua”. “Le attività e le catene di approvvigionamento in tutto il mondo – prosegue – sono state pesantemente colpite e non vediamo la possibilità di riprendere le operazioni in tempi brevi”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo scorso marzo, a causa dello scoppioguerra in Ucraina,aveva annunciato una pausa delle sue operazioni ine Bielo. A tre mesi e mezzo dall’invasione russa, il colosso dell’arredamento scandinavo ha deciso di “entrare in una nuova fase per ridimensionare ulteriormente il suo business“. In altre parole,ràe quattro glidislocati nel Paese governato da Vladimir Putin. Sono passati 112 giorni dall’inizio del conflitto e – si legge nel comunicato di– “le circostanze non sono migliorate e la guerra devastante continua”. “Le attività e le catene di approvvigionamento in tutto il mondo – prosegue – sono state pesantemente colpite e non vediamo la possibilità di riprendere le operazioni in tempi brevi”. ...

