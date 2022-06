Igor Volobuev, chi è l’ex vicepresidente di Gazprombank che ha lasciato la Russia per combattere in Ucraina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Igor Volobuev, chi è l’ex numero due di Gazprombank che ha deciso di lasciare la Russia di Putin per combattere in Ucraina? Igor Volobuev, chi è l’ex vicepresidente di Gazprombank Per molti anni, Igor Volobuev è stato uno degli uomini cardine dell’establishment della Federazione russa. Il manager ha lavorato per venti anni nel settore commerciale di Mosca prima a Gazprom e, in un secondo momento, presso la sua affiliata Gazprombank come vicepresidente. Volobuev, tuttavia, ha infine deciso di abbandonare la Russia e ribellarsi al presidente Vladimir Putin dopo lo scoppio della guerra in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022), chi ènumero due diche ha deciso di lasciare ladi Putin perin, chi èdiPer molti anni,è stato uno degli uomini cardine dell’establishment della Federazione russa. Il manager ha lavorato per venti anni nel settore commerciale di Mosca prima a Gazprom e, in un secondo momento, presso la sua affiliatacome, tuttavia, ha infine deciso di abbandonare lae ribellarsi al presidente Vladimir Putin dopo lo scoppio della guerra in ...

