Iannone | targhe alterne Costiera Amalfitana? turisti penalizzati

"La decisione dell'Anas di introdurre per la Costiera Amalfitana il provvedimento delle targhe alterne e' grave e per questo presentero' subito un'interrogazione al ministro Giovannini affinche' sia fatta chiarezza. Una scelta che arriva in ritardo, senza alcun preavviso e che sia stata data la possibilita' al territorio di organizzarsi. Infatti, la tempistica suggerisce che non si sia stati in grado di organizzare per tempo una mobilita' capace di accogliere un flusso turistico di cui si sapeva benissimo che sarebbe stato piu' intenso rispetto agli anni scorsi. Nella Costiera Amalfitana le carenze della mobilita' rappresentano un problema atavico, ma sia il governo nazionale e sia quello degli Enti Locali anziche' offrire soluzioni innovative hanno preferito guardare ...

