I tagli di Gazprom anche all'Italia. Mosca diminuisce del 15% il gas senza dare spiegazioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) La diminuzione delle forniture di gas russo segue quella di ieri del 40% verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ma se per i tedeschi il Cremlino parla di problemi tecnici dovuti alle ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) La diminuzione delle forniture di gas russo segue quella di ieri del 40% verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ma se per i tedeschi il Cremlino parla di problemi tecnici dovuti alle ...

Pubblicità

Yogaolic : RT @infoitinterno: Prezzi di guerra: gas ancora in crescita con tagli Gazprom - TelevideoRai101 : Ue: per ora no rischi da tagli Gazprom - infoitinterno : Prezzi di guerra: gas ancora in crescita con tagli Gazprom - fisco24_info : Prezzi di guerra: gas ancora in crescita con tagli Gazprom: A ridosso dei 100 euro ad Amsterdam. Debole il petrolio -