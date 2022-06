"I russi hanno catturato due americani": da questo momento può scatenarsi uno scenario da incubo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Due volontari americani sono stati catturati dai russi al termine di una feroce battaglia a Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. Adesso il rischio di una escalation con gli Stati Uniti si fa sempre più concreto. I prigionieri sono due veterani dell'esercito americano e provengono dall'Alabama. Si tratta di Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni. A riportarlo è il Telegraph citato dal Messaggero. I due erano partiti con l'obiettivo di aiutare le forze di Kiev contro gli invasori russi. Sono riusciti a dare un contributo significativo alla battaglia fino al momento della cattura, che risalirebbe alla scorsa settimana. Si tratta, probabilmente, dei primi militari statunitensi a finire nelle mani dei russi. Anche per questo non si sa quale sarà la reazione americana. Di certo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Due volontarisono stati catturati daial termine di una feroce battaglia a Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. Adesso il rischio di una escalation con gli Stati Uniti si fa sempre più concreto. I prigionieri sono due veterani dell'esercito americano e provengono dall'Alabama. Si tratta di Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni. A riportarlo è il Telegraph citato dal Messaggero. I due erano partiti con l'obiettivo di aiutare le forze di Kiev contro gli invasori. Sono riusciti a dare un contributo significativo alla battaglia fino aldella cattura, che risalirebbe alla scorsa settimana. Si tratta, probabilmente, dei primi militari statunitensi a finire nelle mani dei. Anche pernon si sa quale sarà la reazione americana. Di certo, ...

