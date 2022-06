I Rangers non sono tenuti a mostrare il marchio cinch dopo l’accordo di aggiornamento SPFL (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sito inglese: I Rangers non saranno tenuti a mostrare il marchio cinch dopo essere stati esclusi da un contratto di sponsorizzazione del titolo rivisto con la Scottish Professional Football League. I Light Blues sono stati in disputa con il campionato nell’ultimo anno da quando la società di vendita al dettaglio di automobili ha iniziato un contratto quinquennale come principale sostenitore delle prime quattro divisioni scozzesi lo scorso giugno. I Rangers si sono rifiutati di mostrare il logo dello sponsor all’interno del loro stadio o sulle loro divise poiché affermavano che era in conflitto con un accordo commerciale che avevano già in essere con l’azienda del presidente Douglas Park, Park’s of ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sito inglese: Inon sarannoilessere stati esclusi da un contratto di sponsorizzazione del titolo rivisto con la Scottish Professional Football League. I Light Bluesstati in disputa con il campionato nell’ultimo anno da quando la società di vendita al dettaglio di automobili ha iniziato un contratto quinquennale come principale sostenitore delle prime quattro divisioni scozzesi lo scorso giugno. Isirifiutati diil logo dello sponsor all’interno del loro stadio o sulle loro divise poiché affermavano che era in conflitto con un accordo commerciale che avevano già in essere con l’azienda del presidente Douglas Park, Park’s of ...

