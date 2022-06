Hunger Games: Josh Andrés Rivera nel cast di The Ballad of Songbirds and Snakes (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attore Josh Andrés Rivera è entrato a far parte del cast di The Ballad of Songbirds and Snakes, il progetto prequel di Hunger Games. Nel cast di The Ballad of Songbirds and Snakes, film prequel di Hunger Games, ci sarà anche l'attore Josh Andrés Rivera. Il progetto prodotto da Lionsgate permetterà quindi al giovane di recitare nuovamente accanto a Rachel Zegler dopo il successo di West Side Story. Josh Andrés Rivera avrà in The Ballad of Songbirds and Snakes il ruolo di Sejanus ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attoreè entrato a far parte deldi Theofand, il progetto prequel di. Neldi Theofand, film prequel di, ci sarà anche l'attore. Il progetto prodotto da Lionsgate permetterà quindi al giovane di recitare nuovamente accanto a Rachel Zegler dopo il successo di West Side Story.avrà in Theofandil ruolo di Sejanus ...

Pubblicità

pileofants : @Matt16bit1 Non lo so, qualcuno mi ha chiesto di mettere la foto profilo per degli hunger games e hanno fatto tutto loro - silkycacta : it’s the way sta uscendo il cast del prequel di hunger games ma io non so se essere felice o no degli attori perché… - idolmyworld : @99meelody i film di hunger games sono i film più vedeli perciò potresti provare, ma è anche vero che i film non ri… - 99meelody : ma secondo voi se leggo hunger games la ballata dell'usignolo e del serpente senza aver letto i 3 libri prima ma av… - madillibus : @disagiiio Io sopravvivrò agli hunger games grazie alla cultura -