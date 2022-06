“Ho sbagliato” Lory Del Santo costretta ad ammetterlo dopo l’Isola | “Dovevo capirlo prima”

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Del, la frecciatina ai naufraghi. Un’esperienza densa di colpi di scena fin dall’inizio della permanenza suldei Famosi. La showgirl torna in Italia non senza portare con sè alcune considerazioni. Ele parole sulla rottura con Marco Cucolo, l’ex naufraga non risparmia neanche i compagni di avventura.Del, adesso tocca ai naufraghi.l’addio aldei Famosi, tante le polemiche sul conto dell’ex naufraga. La showgirl ha spiegato per filo e per segno i motivi che avrebbero portato alla decisione di interrompere la sua relazione con Marco Cucoloben 9 lunghi anni di amore. E adessorivela qualcosa anche sui compagni di gioco.Del ...

Pubblicità

puledraroma77 : RT @Daniele42074330: L'amica di Lory che ha sbagliato a copia incollare i messaggi #isola - AnnaRaisa8 : RT @Daniele42074330: L'amica di Lory che ha sbagliato a copia incollare i messaggi #isola - monika88161994 : RT @Daniele42074330: L'amica di Lory che ha sbagliato a copia incollare i messaggi #isola - Lory_Maggot : RT @atlantisprom: il fatto che si dia per scontata una indipendenza economica già a 20 anni mi fa sentire davvero indietro e sbagliato purt… - siase91 : RT @Daniele42074330: L'amica di Lory che ha sbagliato a copia incollare i messaggi #isola -

Hoad aspettare... Dovevo reagire subito...'Del Santo lancia una frecciata agli altri naufraghi: 'Non ho voluto mettermi al loro livello' Un'altra follower su instagram ha poi fatto ...Ho, c'è anche l'attenuante che nelle ultime settimane non stavo bene" . Questa l a risposta di Cucolo. A quel puntolo avrebbe interrotto dicendo ancora la sua sull'argomento. Le ...Per Lory Del Santo 15 chili in meno di ritorno dall'Honduras ma anche il cuore spezzato: Marco per ora non torna a casa da lei ...“Esatto…Ho sbagliato ad aspettare…Dovevo reagire subito…” Lory Del Santo lancia una frecciata agli altri naufraghi: “Non ho voluto mettermi al loro livello” Un’altra follower su instagram ha poi fatto ...