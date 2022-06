«Ho avuto la fortuna di poter raccontare la mia storia perché mi chiamo Beppe Signori. Altri, chissà…» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Corriere dello Sport intervista Beppe Signori. Il 1 giugno 2011 fu arrestato perché accusato di essere a capo di un’associazione a delinquere finalizzata a truccare partite di calcio. Ha sempre sottolineato che contro di lui non ci fosse alcuna prova, ma che era semplicemente una preda appetibile a chiunque. Dopo una battaglia durata dieci anni, grazie alla rinuncia alla prescrizione, nel 2021 è stato assolto con formula piena e poi ha avuto la grazia dalla Figc. La sua storia, compresa quella calcistica, è raccontata in un film che dura 87 minuti, “Fuorigioco – Una storia di vita e di sport”, che sarà trasmesso domenica alle 21.15 su Sky Documentaries. Nel docufilm compaiono molti volti noti dello sport e dello spettacolo: Zeman, Zoff, Guidolin, Pagliuca, Rambaudi, Baiano, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Corriere dello Sport intervista. Il 1 giugno 2011 fu arrestatoaccusato di essere a capo di un’associazione a delinquere finalizzata a truccare partite di calcio. Ha sempre sottolineato che contro di lui non ci fosse alcuna prova, ma che era semplicemente una preda appetibile a chiunque. Dopo una battaglia durata dieci anni, grazie alla rinuncia alla prescrizione, nel 2021 è stato assolto con formula piena e poi hala grazia dalla Figc. La sua, compresa quella calcistica, è raccontata in un film che dura 87 minuti, “Fuorigioco – Unadi vita e di sport”, che sarà trasmesso domenica alle 21.15 su Sky Documentaries. Nel docufilm compaiono molti volti noti dello sport e dello spettacolo: Zeman, Zoff, Guidolin, Pagliuca, Rambaudi, Baiano, ...

Pubblicità

napolista : «Ho avuto la fortuna di poter raccontare la mia storia perché mi chiamo Beppe #Signori. Altri, chissà…» Intervista… - coquelicotae : RT @AUGUSTSH00KY: L'unica cosa che spero succeda è che ritornino con il botto e con un mega tour dove chi come me che non ho mai avuto la f… - AUGUSTSH00KY : L'unica cosa che spero succeda è che ritornino con il botto e con un mega tour dove chi come me che non ho mai avut… - cscaduto : RT @LuciaLibri: È morto lo stesso giorno di Jorge Luis Borges e di Gesualdo Bufalino, #AbrahamYehoshua Nel 2019 abbiamo avuto la fortuna di… - chiacchierando8 : @pietroraffa @paolobertolucci Direi solo maleducazione da parte di un ragazzino che dovrebbe accendere un cero ogni… -