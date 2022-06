“Hanno violato il regolamento”, ultim’ora clamorosa all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi incredula (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’edizione sui generis quella dell’Isola dei Famosi che vive l’ennesimo colpo di scena: Ilary Blasi a bocca aperta Il reality show condotto da Ilary Blasi è sempre stato ricco di colpi di scena, ma quest’anno Hanno fatto da leitmotiv della stagione. Ancora una volta, delle dichiarazioni sconvolgono la serenità in Honduras. I naufraghi di quest’anno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’edizione sui generis quella dell’Isola deiche vive l’ennesimo colpo di scena:a bocca aperta Il reality show condotto daè sempre stato ricco di colpi di scena, ma quest’annofatto da leitmotiv della stagione. Ancora una volta, delle dichiarazioni sconvolgono la serenità in Honduras. I naufraghi di quest’anno L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CesareSalvioni : @Yazid_gd @La_manina__ Invece sopportare e non condannare le uccisioni e le incarcerazione ingiuste, soprattutto d… - zazoomblog : “Hanno violato il regolamento”. Lory Del Santo non risparmia nessuno dopo l’Isola dei famosi - #“Hanno #violato… - egorapline : @delicataeIy ho violato le ho regole di twt per delle dts ?? credo che dipenda da quanto sia grave la violazione, a… - Novella_2000 : Isola, alcuni naufraghi hanno violato il regolamento: l’accusa #isola - giovbrunetti : @Bouvet_Nemo @arcureo @ilpost Purtroppo le superpotenze fanno il cazzo che vogliono è affermazione falsa. I russi f… -