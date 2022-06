“Hanno violato il regolamento”. Lory Del Santo non risparmia nessuno dopo l’Isola dei famosi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lory Del Santo contro naufraghi. È ormai noto che l’attrice e showgirl non è più una concorrente dell’Isola dei famosi e nell’ultima puntata è stata ospite di Ilary Blasi per parlare della crisi con Marco Cucolo (che si è dovuto ritirare dal reality show) e di quanto accaduto sul suo profilo Instagram. La ex naufraga ha poi rilasciato una lunga interista a SuperGuidaTv dove ha parlato più nei dettagli dei suoi ex compagni di gioco e anche chi secondo lei merita la vittoria: “Sicuramente Nick Luciani è uno che merita di vincere, tutti gli altri cancellati. Gennaro è stato penalizzato da Carmen, lei ha detto che non faceva nulla e non è così. È un ragazzo che non si è mai fermato”. Lory Del Santo contro naufraghi: “Hanno violato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)Delcontro naufraghi. È ormai noto che l’attrice e showgirl non è più una concorrente deldeie nell’ultima puntata è stata ospite di Ilary Blasi per parlare della crisi con Marco Cucolo (che si è dovuto ritirare dal reality show) e di quanto accaduto sul suo profilo Instagram. La ex naufraga ha poi rilasciato una lunga interista a SuperGuidaTv dove ha parlato più nei dettagli dei suoi ex compagni di gioco e anche chi secondo lei merita la vittoria: “Sicuramente Nick Luciani è uno che merita di vincere, tutti gli altri cancellati. Gennaro è stato penalizzato da Carmen, lei ha detto che non faceva nulla e non è così. È un ragazzo che non si è mai fermato”.Delcontro naufraghi: “il ...

