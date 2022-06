Ha rubato il vestito dal guardaroba di Kate Middleton per il suo debutto: l’avete riconosciuta? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha indossato il medesimo abito di Kate Middleton esattamente un anno dopo di lei e lo ha sfoggiato in occasione del suo debutto al Royal Ascot 2022. Lei è una persona molto vicina alla Duchessa di Cambridge Quando i fotografi l’hanno notata, con indosso un raffinato chemiser color bubble-gum, molti di loro si sono immediatamente L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha indossato il medesimo abito diesattamente un anno dopo di lei e lo ha sfoggiato in occasione del suoal Royal Ascot 2022. Lei è una persona molto vicina alla Duchessa di Cambridge Quando i fotografi l’hanno notata, con indosso un raffinato chemiser color bubble-gum, molti di loro si sono immediatamente L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

cruelfae : Rubato vestito a nonna di quando era giovane - stylesun__ : RT @sobrightstimes: l'accusa a kim kardashian per aver danneggiato il vestito è inutile a mio parere dato che non l'ha rubato dal museo ma… - erikarcn : RT @senzaniente_: non ho capito tutto sto dramma per il vestito di marylin su kim kardashian non l’ha rubato gliel’hanno messo consapevoli… - rrjtaa : avete sempre una scusa o qualcosa per attaccarla ma lasciatela vivere neanche se questo vestito ve lo avesse rubato… - notrdlc : RT @senzaniente_: non ho capito tutto sto dramma per il vestito di marylin su kim kardashian non l’ha rubato gliel’hanno messo consapevoli… -