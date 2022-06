Guerra Ucraina, la Cina ai russi: 'Cercate un'intesa'. La Nato manderà nuove armi a Kiev (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente cinese Xi oggi ha sentito Putin, e per la prima volta lo ha invitato a trovare una soluzione responsabile per porre fine al conflitto. Mentre domani saranno a Kiev Macron, Scholz e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente cinese Xi oggi ha sentito Putin, e per la prima volta lo ha invitato a trovare una soluzione responsabile per porre fine al conflitto. Mentre domani saranno aMacron, Scholz e ...

