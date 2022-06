Guerra Russia-Ucraina, ultimatum di Mosca ai combattenti di Azot: “Deponete le armi oggi”. L'intelligence Usa: “Fase cruciale per l’esito del conflitto” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Crisi del grano, Biden: «Costruiremo silos ai confini ucraini per esportarlo». Mosca mega il visto a 29 giornalisti britannici: «Notizie false». Battaglia brutale a Severodonetsk Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Crisi del grano, Biden: «Costruiremo silos ai confini ucraini per esportarlo».mega il visto a 29 giornalisti britannici: «Notizie false». Battaglia brutale a Severodonetsk

Pubblicità

NathalieTocci : La Russia ha perso la guerra. Come evitare che la perda anche l’Ucraina. Il mio editoriale su La Stampa - Greenpeace_ITA : Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha guadagnato la cifra record di €93 miliardi dall'export di fonti fossili… - Linkiesta : La guerra in #Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana Si è gridato al fascismo per una ferrovia… - MrLin27 : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha incassato circa 100 miliardi di dollari dalla vendita di gas e oil nei primi 100 giorni della guerra. L’… - RossellaGianni4 : @CarloCalenda All'inizio della guerra molti ascolti ma ora pochissimi e anziani, molto anziani. Io stessa appena se… -