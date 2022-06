Guendalina Tavassi derubata. L’ex naufraga afferma: “Vi auguro tutto il male” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bruttissima disavventura per Guendalina Tavassi. L’ex naufraga della sedicesima edizione de l’Isola dei Famosi è stata derubata nella stazione di Milano e si sfoga così sul suo profilo Instagram: “Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione, c’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano Stavo per perdere il treno ma si attaccano al c***o, le carte le ho bloccate, vi potete levare le cose dei denti con le carte. Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di tutto, il rosario di nonna e le foto veramente mi è dispiaciuto State attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare: avevo la borsa, mentre passavo uno ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bruttissima disavventura perdella sedicesima edizione de l’Isola dei Famosi è statanella stazione di Milano e si sfoga così sul suo profilo Instagram: “Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione, c’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano Stavo per perdere il treno ma si attaccano al c***o, le carte le ho bloccate, vi potete levare le cose dei denti con le carte. Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di, il rosario di nonna e le foto veramente mi è dispiaciuto State attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare: avevo la borsa, mentre passavo uno ...

Pubblicità

infoitcultura : Guendalina Tavassi, derubata in stazione a Milano: ecco il suo racconto - infoitcultura : Guendalina Tavassi derubata in stazione 'Hanno preso tutto'/ 'Voglio che morite presto!' - infoitcultura : Guendalina Tavassi vittima di una disavventura? Il finale ha dell'incredibile (VIDEO) - infoitcultura : Guendalina Tavassi, furto in stazione: cosa le hanno rubato, il racconto - infoitcultura : Guendalina Tavassi, derubata in stazione a Milano: ecco il suo racconto -