Gran Bretagna, sospeso il primo volo che avrebbe portato gli immigrati in Ruanda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Londra rinvia partenza del primo volo per trasferire i migranti dal Regno Unito al Ruanda, su istanza Corte Europea Diritti Umani. Un primo smacco alla controversa pratica adottata dal governo britannico arriva a pochi minuti dal decollo, grazie a una sentenza serale da parte della CEDU. Il governo britannico ha approvato un piano per contrastare l'immigrazione illegale sull'isola. L'aereo infatti doveva partire nella serata di ieri, martedì 14 giugno, nell'ambito del contestato accordo raggiunto dall'esecutivo di Boris Johnson con Kigali, che prevede di rimandare nel Paese africano una parte dei "clandestini" in attesa di risposta sulle loro richieste di asilo sull'isola. A bordo ci sarebbero stati solo 7 immigrati rimasti nella lista iniziale dell'Home Office.

