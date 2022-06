GP Germania 2022 | Quartararo | “Sono al top della forma Sachsenring? Tracciato diverso da Montmelò”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Fabioha parlato in vista del GP di. Questo il commento del franceseYamaha, giunto aper confermare la vittoria in Catalogna: “L’ultima gara è stata grandiosa. Nell’ultima settimana migoduto la vittoria. Ora è tempo di concentrarsi sulla prossima prova. Quello tedesco è un tipo dicompletamentedal Montmeló ma mi sento al tope sto guidando molto bene, per cui punteremo di nuovo al miglior risultato possibile”. Ancora a caccia del primo podio stagionale Franco Morbidelli, che inha vinto nel 2017 in Moto2: “Abbiamo fatto tanti giri durante i test di Barcellona, piano piano stiamo migliorando. Le modifiche fatte ...