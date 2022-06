Governo: Cdm scioglie Consiglio Soriano Calabro per infiltrazioni criminalità (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in considerazione dei pressanti condizionamenti della criminalità organizzata, che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e l'affidamento, per un periodo di 18 mesi, della gestione del Comune a una commissione straordinaria. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Ildei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in considerazione dei pressanti condizionamenti dellaorganizzata, che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha deliberato lo scioglimento delcomunale di(Vibo Valentia) e l'affidamento, per un periodo di 18 mesi, della gestione del Comune a una commissione straordinaria. Lo rende noto palazzo Chigi.

