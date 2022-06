Golf: US Open 2022, destini incerti per il terzo Major dell’anno. Rory McIlroy arriva carico (Di mercoledì 15 giugno 2022) US Open 2022, The Country Club, Brookline, Massachusetts. Si perpetua qui la tradizione del terzo Major dell’anno, ma le incertezze sono davvero elevate. Non c’è, infatti, quel classico favorito della vigilia già ben definito. Questo anche se delle previsioni si possono senz’altro fare, in virtù di quanto abbiamo potuto vedere la scorsa settimana soprattutto sul PGA Tour. Rory McIlroy è tornato proprio nell’ultimo torneo precedente lo US Open a piazzare uno dei suoi colpi di coda. Il Canadian Open lo ha visto superare tutti i vincitori, a conferma di come la sua buona stella, se non è completamente tornata, ha quantomeno molti più sprazzi di luce rispetto ad alcune ombre viste negli anni passati. Il nordirlandese ha sempre il problema ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) US, The Country Club, Brookline, Massachusetts. Si perpetua qui la tradizione del, ma le incertezze sono davvero elevate. Non c’è, infatti, quel classico favorito della vigilia già ben definito. Questo anche se delle previsioni si possono senz’altro fare, in virtù di quanto abbiamo potuto vedere la scorsa settimana soprattutto sul PGA Tour.è tornato proprio nell’ultimo torneo precedente lo USa piazzare uno dei suoi colpi di coda. Il Canadianlo ha visto superare tutti i vincitori, a conferma di come la sua buona stella, se non è completamente tornata, ha quantomeno molti più sprazzi di luce rispetto ad alcune ombre viste negli anni passati. Il nordirlandese ha sempre il problema ...

Pubblicità

cusferraragolf : Mickelson e Johnson contro i fedelissimi del Pga: i soldi degli arabi spaccano il golf - Gazzetta_it : Mickelson e Johnson contro i fedelissimi. I soldi degli arabi spaccano il #golf #USOpen - muttinis : RT @FederGolf: ?? Aravell Golf Open by Credit Andorra ??? 16-18 giugno ? Aravell Golf & Country Club, Spagna ???? In gara ci saranno tutti gl… - SLN_Magazine : Us Open Golf: date, favoriti e informazioni. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - FederGolf : ?? Aravell Golf Open by Credit Andorra ??? 16-18 giugno ? Aravell Golf & Country Club, Spagna ???? In gara ci saranno… -