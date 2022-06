Godin | «Sogno di vincere il Mondiale con il mio Uruguay»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Diego, difensore dell’Atletico Mineiro, ha parlato a Marca in vista dei prossimi obiettivi con la sua Nazionale Diego, difensore dell’Atletico Mineiro, ha parlato a Marca in vista dei prossimi obiettivi con la sua Nazionale. Le sue dichiarazioni:– «Sarà il mio quartosì. Voglio arrivarci in forma e farò di tutto anche come scelta per il futuro. Ildi tutti i tifosi e anche di noi giocatori, ovviamente, è quello diil» L'articolo proviene da Calcio News 24.

