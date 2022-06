Gli Stati Uniti finanziano tre VPN che aiutano gli utenti russi a eludere la censura (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dall’inizio della guerra in Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha destinato nuovi e maggiori finanziamenti a tre aziende tecnologiche per aiutare i russi a eludere la censura e ad accedere ai media occidentali. A riportarlo è Reuters. nthLink, Psiphon and Lanter sono le tre aziende, che creano reti private virtuali (VPN), alle quali sono destinati i maggiori finanziamenti per per supportare questa “recente ondata di utenti russi”. Leggi anche > Amazon lancia la nuova app: l’alternativa a Clubhouse con accordi di licenza musicale Gli Usa finanziano le VPN che aiutano i russi a eludere la censura Queste aziende aiutano gli utenti a nascondere la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dall’inizio della guerra in Ucraina, il governo degliha destinato nuovi e maggiori finanziamenti a tre aziende tecnologiche per aiutare ilae ad accedere ai media occidentali. A riportarlo è Reuters. nthLink, Psiphon and Lanter sono le tre aziende, che creano reti private virtuali (VPN), alle quali sono destinati i maggiori finanziamenti per per supportare questa “recente ondata di”. Leggi anche > Amazon lancia la nuova app: l’alternativa a Clubhouse con accordi di licenza musicale Gli Usale VPN chelaQueste aziendeglia nascondere la ...

Pubblicità

romeoagresti : Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati: #Pogba torna alla #Juventus. L’ufficialità a luglio // The fi… - marattin : Sono stati votati tutti gli emendamenti alla delega fiscale. Probabilmente già domani pomeriggio, dopo l’espression… - Agenzia_Ansa : Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato portato via dal carcere vicino Mosca dove era detenuto. Né… - Ilona_ple : RT @Gianl1974: Gli Stati Uniti sostengono l'alleanza di difesa tra Ucraina, Regno Unito, Polonia e Paesi baltici Dettagli: 'Se i membri de… - Gianl1974 : Ramstein-3': Austin ha esortato i paesi occidentali a mobilitare più aiuti per l'Ucraina ora che la Russia è concen… -