Giustizia: Malpezzi (Pd), 'gravissimo se Lega chiede voto segreto su custodia cautelare' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - “Sarebbe gravissimo se oggi la Lega utilizzasse in Aula il voto segreto, un tipico strumento usato dall'opposizione, per mettere in difficoltà il governo e provare ad affossare la riforma del Csm. Una scelta irresponsabile da parte di un partito di maggioranza”. Lo dichiara la presidente dei Senatori del Pd Simona Malpezzi, a proposito dell'ipotesi circolata a palazzo Madama della richiesta di voto segreto da parte della Lega. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - “Sarebbese oggi lautilizzasse in Aula il, un tipico strumento usato dall'opposizione, per mettere in difficoltà il governo e provare ad affossare la riforma del Csm. Una scelta irresponsabile da parte di un partito di maggioranza”. Lo dichiara la presidente dei Senatori del Pd Simona, a proposito dell'ipotesi circolata a palazzo Madama della richiesta dida parte della

