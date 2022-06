Giuseppe Conte è salvo | il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso contro la sua leadership

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022). Almeno per ora. Dopo la batosta ricevuta alle elezioni comunali del 12 giugno, per il leader dei 5 stelle arriva finalmente una buona notizia: ildihaildegli otto attivisti del Movimentola sua. Ildihailladi, almeno per stasera, potrà dormire sogni tranquilli. Il suo ruolo di leader del Movimento 5 stelle non più in pericolo. L’atto di citazionestava infatti il voto di marzo scorso che gli aveva affidato la ...