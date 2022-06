Giubileo: Cdm modifica Dpr nomina Gualtieri commissario straordinario (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l'approvazione di modifiche al decreto del presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 di nomina del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, quale commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l'approvazione di modifiche al decreto del presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 didel prof. Roberto, Sindaco di Roma pro tempore, qualeper assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni deldella Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma. Lo rende noto palazzo Chigi.

