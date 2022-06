Giro del Belgio 2022, risultati e classifica prima tappa: vince Pedersen, Rota sesto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mads Pedersen si aggiudica la prima tappa del Giro del Belgio 2022 di ciclismo, la la Merelbeke-Maarkedal di 165 chilometri. Il corridore danese della Trek-Segafredo si impone in volata davanti ai belgi Tim Wellens (Lotto Soudal) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo. Pedersen diventa così il primo leader della classifica generale. L’Italia entra in top 10 con due corridori: Lorenzo Rota della Intermarché-Wanty-Gobert è sesto, mentre Alberto Dainese (Team Dsm) è decimo. Brutte notizie invece per il Team Dsm: Nils Eekhoff e John Degenkolb sono costretti a rinunciare alla corsa per la positività al Covid-19. Prossimo appuntamento fissato per giovedì 16 giugno con la seconda delle cinque ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madssi aggiudica ladeldeldi ciclismo, la la Merelbeke-Maarkedal di 165 chilometri. Il corridore danese della Trek-Segafredo si impone in volata davanti ai belgi Tim Wellens (Lotto Soudal) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo.diventa così il primo leader dellagenerale. L’Italia entra in top 10 con due corridori: Lorenzodella Intermarché-Wanty-Gobert è, mentre Alberto Dainese (Team Dsm) è decimo. Brutte notizie invece per il Team Dsm: Nils Eekhoff e John Degenkolb sono costretti a rinunciare alla corsa per la positività al Covid-19. Prossimo appuntamento fissato per giovedì 16 giugno con la seconda delle cinque ...

