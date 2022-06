Pubblicità

ilGiornale.it

Diodato Pirone per il Messaggero matteo salvini giorgiafederico sboarina Che l'elettorato italiano sia il più fluido del mondo è noto. Da noi vanno di moda i cicli brevi. Quelli per cui un leader politico e il suo partito si ...Francesco Olivo per la Stampa Se ne dicono di ogni anche in piena campagna elettorale. giorgiamatteo salvini Matteo Salvini e Giorgianon riescono a nascondere più i risentimenti nemmeno mentre girano l'Italia per comizi, cercando voti ... Giramento di Meloni, il gallo Garibaldi e le mascherine: quindi, oggi... - vorrei dire una cosa: ieri l'Italia ha preso 5 pere dalla Germania e Fabio Caressa ha concluso così la telecronaca: "Sconfitta pesante ma bisogna guardarla dal giusto punto di vista". E quale sarebb ...