Giornata mondiale delle tartarughe marine. Chi sono i Tartawatchers di Legambiente - Magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giugno 2022 - tartarughe marine, domani è la Giornata mondiale a loro dedicata. Legambiente rilancia la sua campagna Tartawatchers , con centinaia di volontari in tutta Italia impegnati a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giugno 2022 -, domani è laa loro dedicata.rilancia la sua campagna, con centinaia di volontari in tutta Italia impegnati a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il richiamo del Papa per la Giornata mondiale dei poveri: 'Il lavoro, senza in giusto salario ed un giusto orario è… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - Pontifex_it : Oggi ricorre la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché… - Anandha_Pachi : RT @albieonair: Il 5 Giugno - Giornata Mondiale dell'Ambiente - l'Italia si è illuminata di verde&blu per onorare l'impegno di @cpsavesoil… - LucianoQuaranta : RT @MinisteroDifesa: #14giugno Ricorre oggi la 'Giornata mondiale del donatore di sangue'. #WorldBloodDonorDay2022 -