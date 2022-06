Giochi Mediterraneo | Orano 2022 | Bacosi e Busà i portabandiera azzurri

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Due campioni olimpici, due palmares invidiabili. Idell'Italia Team aideldisono leggende del tiro a volo e del karate, capaci di far sventolare il Tricolore su ogni palcoscenico internazionale. Diana, nata a Città della Pieve nel 1983, mamma e atleta, tesserata per l'Esercito, ha nella sua bacheca un oro olimpico vinto a Rio 2016 nello Skeet e un argento conquistato a Tokyo 2020, impreziositi da tre titoli mondiali (individuale e team misto nel 2019 e a squadre nel 2013) e due oriEuropei (a Baku 2015 nel team misto e a Minsk 2019 individualmente). Luigi, soprannominato “il Gorilla di Avola”, ha 34 anni e fa parte del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. ...

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – Due campioni olimpici, due palmares invidiabili. I portabandiera dell'Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 sono leggende del tiro a volo e del karate, ...(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Torna il doppio portabandiera per l'Italia. Ai prossimi Giochi del Mediterraneo (in programma ad Orano in Algeria dal 25 giugno al 6 luglio) a far sventolare il Tricolore saran ...