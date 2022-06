Giochi del Mediterraneo 2022, doppio portabandiera per l’Italia: il duo Bacosi-Busà sventolerà il tricolore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’estate ricca di eventi da seguire e tra questi vi saranno anche i Giochi del Mediterraneo. Dal 25 giugno al 6 luglio, a Orano (Algeria), sarà di scena questa competizione con l’Italia tra le squadre più attese, considerando la tradizione di tale rassegna. Ebbene, portando avanti quanto accaduto già a livello olimpico, anche in questo evento il Bel Paese sarà rappresentato nella cerimonia di apertura dal doppio portabandiera. Si tratta della tiratrice Diana Bacosi, oro nello skeet a Rio 2016, e del karateka Luigi Busà, sul podio più alto a Tokyo 2020. Si tratta di una novità per la selezione nostrana impegnata in questa competizione. A annunciare il tutto è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante la riunione della Giunta in corso a Perugia, che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’estate ricca di eventi da seguire e tra questi vi saranno anche idel. Dal 25 giugno al 6 luglio, a Orano (Algeria), sarà di scena questa competizione contra le squadre più attese, considerando la tradizione di tale rassegna. Ebbene, portando avanti quanto accaduto già a livello olimpico, anche in questo evento il Bel Paese sarà rappresentato nella cerimonia di apertura dal. Si tratta della tiratrice Diana, oro nello skeet a Rio 2016, e del karateka Luigi, sul podio più alto a Tokyo 2020. Si tratta di una novità per la selezione nostrana impegnata in questa competizione. A annunciare il tutto è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante la riunione della Giunta in corso a Perugia, che ha ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Kalulu a Telefoot: 'Stiamo parlando del rinnovo del contratto con il club con i miei rappresentanti. Quando giochi… - OA_Sport : #GDM2022 Doppio portabandiera per l'Italia anche nell'edizione 2022 della rassegna mediterranea: scopriamo di chi s… - cocchi_daniele : RT @Gekigemu: In questa calda giornata di giugno appare su Patreon l'anteprima del nuovo video sui giochi 'incompresi' per Nintendo 3DS: ti… - holden72 : @durezzadelviver @cla_squeglia @andrepaltry Molto interessante, grazie. Mi pare che il disastro sia stato compiuto… - gazzettanapoli : La “legge” del Lotto che vuole che un numero rimasto assente su una ruota per tanto tempo, una volta uscito, riesca… -