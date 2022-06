Gillet | “Milan | Pioli è ideale per Origi De Ketelaere? Grande colpo”

Pubblicità

gilnar76 : Gillet sponsorizza De Ketelaere: «Chi lo prende fa un gran colpo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanWorldForum : Gillet su Origi al Milan e su De Ketelaere. Le dichiarazioni -) - PianetaMilan : #Gillet : “ @acmilan , #Pioli è ideale per #Origi . #DeKetelaere ? Grande colpo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Gillet elogia Origi: «Lì davanti è un jolly, può giocare ovunque» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanWorldForum : Gillet su Origi al Milan e su De Ketelaere. Le dichiarazioni -) -

Commenta per primo Jean Francois, ex portiere belga, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito al neo acquisto Divock Origi e al possibile nuovo acquisto Charles De Ketelaere . ORIGI - 'Lì davanti è un ...Jean Françoisha visto il primo Origi dal buco della serratura, un po' defilato, un passo indietro agli ... ma stavolta i pensieri sono per il futuro acquisto del. Non perderti le ...Su di lui ci sono grandi aspettative e a confermare le sue qualità c’è anche l’ex portiere Jean Francois Gillet, che lo ha conosciuto quando era giovane e ne ha parlato molto bene alla Gazzetta dello ...Jean François Gillet, ex portiere belga, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito al neo acquisto Divock Origi e al possibile nuovo acquisto Charles De Ketelaere. ORIGI - “Lì da ...