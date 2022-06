Gigi D'Alessio, al concerto per i suoi 30 anni ci sarà anche LDA: ecco cosa faranno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gigi D'Alessio e LDA insieme sul palco. In Piazza del Plebiscito a Napoli, il 17 e 18 giurno, padre e figlio intratterrano il pubblico durante il concerto Uno come te - Trent'anni insieme, una grande ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022)D'e LDA insieme sul palco. In Piazza del Plebiscito a Napoli, il 17 e 18 giurno, padre e figlio intratterrano il pubblico durante ilUno come te - Trent'insieme, una grande ...

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : ?? Biglietti per il 18 giugno al link - Rache1105 : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - TweetNotizie : Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, in piazza del Plebiscito - Real_pasquale_ : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - Mariangel_a_ : RT @ToniaPeluso: Il concerto di Gigi D’Alessio andrà in diretta su Rai Uno con tanto di Amadeus e Fiorello. Questo sarà il mio Sanremo in d… -