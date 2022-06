Giffoni Valle Piana, arrestata 29enne per detenzione di armi e droga (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Giffoni Valle Piana una ragazza è stata arrestata per detenzione di armi e droga. Lo scorso 10 giugno, i carabinieri della locale stazione, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione di una donna di 29 anni, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato 2,7 chili di hashish suddiviso, in panetti da 100 grammi cadauno, ed una pistola calibro 9 con matricola abrasa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAuna ragazza è stataperdi. Lo scorso 10 giugno, i carabinieri della locale stazione, con l’ausilio di un’unità cinofila anti, hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione di una donna di 29 anni, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato 2,7 chili di hashish suddiviso, in panetti da 100 grammi cadauno, ed una pistola calibro 9 con matricola abrasa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

