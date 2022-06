Gf Vip, vi ricordate di Carlo Cuozzo, il ragazzo paparazzato con Delia Duran? È stato sorpreso a baciare un’altra ex gieffina (Foto) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Carlo Cuozzo, ex fiamma di Delia Duran, è stato paparazzato in compagnia di un’ex gieffina. Abbiamo conosciuto lui qualche mese fa, a causa di un presunto flirt con Delia Duran. Il ragazzo era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la moglie di Alex Belli, ma quest’ultimo non ha mai creduto a questo storia. Alex ha infatti sempre pensato che Delia avesse messo in piedi quella paparazzata per farlo ingelosire. Ormai le strade di Cuozzo e Delia si sono separate, e pare che lui sia impegnato con un altro volto già visto sulle reti Mediaset. Stiamo parlando di Erica Piamonte, concorrente della sedicesima edizione del Grande ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022), ex fiamma di, èin compagnia di un’ex. Abbiamo conosciuto lui qualche mese fa, a causa di un presunto flirt con. Ilerain atteggiamenti intimi con la moglie di Alex Belli, ma quest’ultimo non ha mai creduto a questo storia. Alex ha infatti sempre pensato cheavesse messo in piedi quella paparazzata per farlo ingelosire. Ormai le strade disi sono separate, e pare che lui sia impegnato con un altro volto già visto sulle reti Mediaset. Stiamo parlando di Erica Piamonte, concorrente della sedicesima edizione del Grande ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip, vi ricordate di Carlo Cuozzo, il ragazzo paparazzato con Delia Duran? È stato sorpreso a baciare un’altra e… - i91tvml : comunque è brutto prendere in giro le cose dette dalle persone ma vi ricordate la foto di harry nel vip box di lou… - AnnaElagina2 : @jasmarc65 @GF_VIP_6 @Soleil_stasi @Sophie_codegoni @JessySelassie Ho gia fatto tante volte questa domanda peri nes… - Frances99991352 : @annaegvm Il gf ha fatto solo figure di m...ma non bi ricordate i messaggi per salvare sophie o ale non funzionavan… - zaraluc50 : RT @Meira85253235: Vi ricordate i così detti 'vip' nel 2019 ? Maledetti, si erano già venduti al sistema criminale che stiamo vivendo . ht… -