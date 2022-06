Germania-Italia, Nations League: gli azzurri di Mancini crollano nettamente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una quarto turno di Nations League estremamente negativo per gli azzurri di Roberto Mancini. Il suolo tedesco, questa volta, non è foriero di buone notizie per la compagine campione d’Europa che cade fragorosamente al Borussia Park di Mönchengladbach contro i padroni di casa teutonici. Match senza storie che si esaurisce, purtroppo per la compagine Italiana, in breve tempo. Netta la superiorità degli avversari che archiviano la contesa rapidamente portandosi a casa tre punti importantissimi che rimettono in linea di galleggiamento Hans-Dieter Flick dopo tre pareggi consecutivi. Crolla, invece, l’imbattibilità della Nazionale Italiana di calcio che nelle tre partite precedenti aveva messo a referto una vittoria e due pareggi. Ecco cosa è successo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una quarto turno diestremamente negativo per glidi Roberto. Il suolo tedesco, questa volta, non è foriero di buone notizie per la compagine campione d’Europa che cade fragorosamente al Borussia Park di Mönchengladbach contro i padroni di casa teutonici. Match senza storie che si esaurisce, purtroppo per la compaginena, in breve tempo. Netta la superiorità degli avversari che archiviano la contesa rapidamente portandosi a casa tre punti importantissimi che rimettono in linea di galleggiamento Hans-Dieter Flick dopo tre pareggi consecutivi. Crolla, invece, l’imbattibilità della Nazionalena di calcio che nelle tre partite precedenti aveva messo a referto una vittoria e due pareggi. Ecco cosa è successo in ...

