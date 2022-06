Germania-Italia, Mancini: "Abbiamo approcciato malissimo la partita, anche se ...'' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale ha parlato dopo la sfida contro la Germania, persa per 5-2 in Nations League. Queste le sue parole: "Abbiamo approcciato malissimo la partita, anche se all'inizio ci sono state cose che non sono andate male.-afferma Mancini - Abbiamo avuto la prima palla gol, però posso dire che ci sono state due-tre cose importanti che credo che possano essere buone per il prosieguo. Gnonto che fa il primo gol ed è stato uno dei migliori, Scalvini ha fatto una grande partita entrando. Ci sono state delle cose buone nonostante la delusione". Conclude Mancini Germania-Italia 5-2 10' Kimmich (G), 48' rig. Gundogan (G), 50' ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roberto, commissario tecnico della Nazionale ha parlato dopo la sfida contro la, persa per 5-2 in Nations League. Queste le sue parole: "lase all'inizio ci sono state cose che non sono andate male.-affermaavuto la prima palla gol, però posso dire che ci sono state due-tre cose importanti che credo che possano essere buone per il prosieguo. Gnonto che fa il primo gol ed è stato uno dei migliori, Scalvini ha fatto una grandeentrando. Ci sono state delle cose buone nonostante la delusione". Conclude5-2 10' Kimmich (G), 48' rig. Gundogan (G), 50' ...

