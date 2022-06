Germania Italia, critiche per Raspadori: «Inguardabile…» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazione molto sottotono quella di Raspadori in Germania-Italia contro i giganti della difesa tedesca Giacomo Raspadori è stato tra i tanti protagonisti in negativo dell’Italia nella sconfitta pesante contro la Germania. Per la La Gazzetta dello Sport, la prestazione dell’attaccante azzurro è da 4 in pagella. IL GIUDIZIO – «Il peccato originale è l’occasione sprecata in avvio. Il resto è inguardabile perché deve fare il lavoro che spetterebbe a Vieri e Haaland, non a uno come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Prestazione molto sottotono quella diincontro i giganti della difesa tedesca Giacomoè stato tra i tanti protagonisti in negativo dell’nella sconfitta pesante contro la. Per la La Gazzetta dello Sport, la prestazione dell’attaccante azzurro è da 4 in pagella. IL GIUDIZIO – «Il peccato originale è l’occasione sprecata in avvio. Il resto è inguardabile perché deve fare il lavoro che spetterebbe a Vieri e Haaland, non a uno come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - DenisDecorte : ?? Che incubo per l'Italia, la Germania vince 5-2: le reazioni sui social via @OneFootball. Leggilo qui: - winstonbishop22 : RT @SandroSca: Italia -14 vittorie di fila -Campioni d'Europa -37 partite senza perdere ADANI Italia-Macedonia 0-1 - Fuori dai Mondiali… -