Germania-Italia (5-2), Flick: “Neuer è un fuoriclasse” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allenatore della Germania, Hans-Dieter Flick, ha parlato dopo la grande vittoria per cinque a due contro l’Italia di Roberto Mancini. Germania-Italia, Flick: “Andiamo tranquilli in vacanza” Il tecnico tedesco ha commentato cosi la partita giocata dalla sua nazionale: “In primo luogo voglio ringraziare la squadra perché ha investito moltissimo a livello fisico, si è allenata bene. Dopo tre pareggi alcune cose non sono state buone. Oggi per noi, per la squadra, è stato uno stress-test. Era importante vincere. Devo fare enormi complimenti alla squadra, anche per come hanno giocato a calcio. Abbiamo compiuto tutti gli obiettivo, bene in attacco. Iniziato con un pressing alto, la vittoria è più che meritata. Possiamo andare in vacanza tranquillamente, una buona fine per tutti. Dobbiamo ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allenatore della, Hans-Dieter, ha parlato dopo la grande vittoria per cinque a due contro l’di Roberto Mancini.: “Andiamo tranquilli in vacanza” Il tecnico tedesco ha commentato cosi la partita giocata dalla sua nazionale: “In primo luogo voglio ringraziare la squadra perché ha investito moltissimo a livello fisico, si è allenata bene. Dopo tre pareggi alcune cose non sono state buone. Oggi per noi, per la squadra, è stato uno stress-test. Era importante vincere. Devo fare enormi complimenti alla squadra, anche per come hanno giocato a calcio. Abbiamo compiuto tutti gli obiettivo, bene in attacco. Iniziato con un pressing alto, la vittoria è più che meritata. Possiamo andare in vacanza tranquillamente, una buona fine per tutti. Dobbiamo ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - TuttoHellasVer1 : Nation League: Germania-Italia 5-2, un tempo per Caprari - jessica_zorzina : RT @Emma22880564: 10 minuti. Italia 0 Germania 1 Iniziamo bene #GermaniaItalia -