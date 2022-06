Germania-Italia 5-2, Flick: “Buona fine di stagione, siamo contenti di dove siamo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il commissario tecnico della Germania, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 contro l’Italia nella quarta giornata della Nations League 2022/2023. Un risultato e una prestazione che sembrano soddisfare il ct tedesco: “Dopo tre pareggi alcune cose non andavano bene, devo ringraziare i giocatori per come hanno lavorato – spiega – La vittoria è più che meritata, abbiamo giocato bene in tutte le fasi e in tutti i reparti, abbiamo costretto l’Italia all’errore. Ci sono comunque aspetti da migliorare, dopo le vacanze cercheremo di crescere ancora a settembre.” Sull’Italia, Flick dice la sua: “Tatticamente sono eccellenti, il pressing è pensato molto bene da Mancini. Non accadono sempre cose normali, guardate l’Inghilterra come ha perso con l’Ungheria. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il commissario tecnico della, Hansi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 contro l’nella quarta giornata della Nations League 2022/2023. Un risultato e una prestazione che sembrano soddisfare il ct tedesco: “Dopo tre pareggi alcune cose non andavano bene, devo ringraziare i giocatori per come hanno lavorato – spiega – La vittoria è più che meritata, abbiamo giocato bene in tutte le fasi e in tutti i reparti, abbiamo costretto l’all’errore. Ci sono comunque aspetti da migliorare, dopo le vacanze cercheremo di crescere ancora a settembre.” Sull’dice la sua: “Tatticamente sono eccellenti, il pressing è pensato molto bene da Mancini. Non accadono sempre cose normali, guardate l’Inghilterra come ha perso con l’Ungheria. ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - 11contro11 : #Germania-#Italia (5-2), Mancini: 'Pensavo anche di perdere 0-4 a Bologna' #Nazionali #11contro11 - furgeTX : RT @Gazzetta_it: Le pagelle della Gazzetta: Bastoni disastroso. Si salva solo Donnarumma #GERITA -