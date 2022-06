Gerard Pique | divorzio anche con il Barca | interessamento in serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Momento difficile per, dopo ilcon Shakira dalla spagna sono certi che stia arrivandoquello con il suo club PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una carriera intera tra i Blaugrana quella diPiquè, una maglia che veste dal 2008 e che per molti doveva essere l’ultima, i fatti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.