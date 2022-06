Gentiloni: «Non è l’Europa il problema dell’Italia. La recessione si può evitare» (Di mercoledì 15 giugno 2022) «L’Italia tra i suoi obiettivi ha quello di tenere sotto controllo la spesa corrente. È giusto far fronte per l’impatto dei rincari elettrici, ma il più possibile con spese mirate e temporanee, non aggravando il debito». Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha le idee chiare su cosa deve fare il governo Draghi per fermare i venti di recessione che soffiano sul paese e sull’Europa. Ma mette in guardia anche contro l’abitudine di dare la colpa agli altri. Ovvero, in questo e altri casi, all’Europa: «È una reazione che vedo affiorare in Italia. E, oltre che miope e infondata, è anche autolesionista. Bisogna stare attenti a non aggiungere incertezza politica a un contesto economico già complesso. Il messaggio dev’essere l’opposto: che siamo fortunati in questo frangente ad avere Mario Draghi come premier, ma che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) «L’Italia tra i suoi obiettivi ha quello di tenere sotto controllo la spesa corrente. È giusto far fronte per l’impatto dei rincari elettrici, ma il più possibile con spese mirate e temporanee, non aggravando il debito». Il commissario europeo Paoloha le idee chiare su cosa deve fare il governo Draghi per fermare i venti diche soffiano sul paese e sul. Ma mette in guardia anche contro l’abitudine di dare la colpa agli altri. Ovvero, in questo e altri casi, al: «È una reazione che vedo affiorare in Italia. E, oltre che miope e infondata, è anche autolesionista. Bisogna stare attenti a non aggiungere incertezza politica a un contesto economico già complesso. Il messaggio dev’essere l’opposto: che siamo fortunati in questo frangente ad avere Mario Draghi come premier, ma che ...

Pubblicità

Luxgraph : Intervista a Gentiloni: «La recessione non è inevitabile Su Bce e spread in Italia reazioni incomprensibili»… - chilisummer : Mi ricordo che una volta non poteva cadere il governo Gentiloni perché c'era il G8 a Roma dopo 6 mesi. - LucRossi1 : @riccio2111 @emilianorix @CarloCalenda Una volta ha detto che nel 2030 non avremo i soldi per le pensioni. Lei l'ha… - ilPontormo : RT @valeriosaitta1: @CarloCalenda Sì, infatti all'epoca dei governi renzi e gentiloni di cui lei ha fatto parte, tutti nel mondo ci invidia… - orosan1 : @AndreaMarcucci @DonatellaPurger @BentivogliMarco @moneypuntoit Credo che il PD,mi permetto anche se non è più il m… -